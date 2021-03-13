«Реймс» не позволил «Лиону» возглавить Лигу 1

|
13 Марта 2021, 00:54,
|
|
29-й тур Лиги 1 мог принести очередную смену лидера, но «Лион» неудачно съездил к «Реймсу». В равной борьбе хозяева оказались удачливее в завершающей стадии. На 34-й минуте Томас Фокет с правого фланга набросил мяч к 11-метровой отметке, и Матьё Кафаро плотно с лета пробил под перекладину. В каркас ворот также попал Ксавье Шавалерин, и этот момент мог стать решающим, ведь соперник на последней минуте вырвал ничью. После прорыва Мемфиса Депая Тино Кадевере удачно пробил головой и сравнял счет - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Кафаро Матьё 34'
|90' Кадевере Тино (1:1)
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • 60'Конан Гислен • Манетси Маршал • 68'Мбюкю Натанаэль • Бериша Валон 67' ( Туре Эль Билал ( 67') • Шавалерин Ксавье • Кафаро Матьё 43' 75' ( Дукуре Фоде ( 75') • Диа Булайе 74' ( Зенели Арбер ( 74')
Запасные: Сирхейс Кай • Диуф Йеванн • Де Смет Тибо • Кутеса Дерек • Думбия Мусса • Марешиц Дарио
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело • Денайер Джейсон • Де Шильо Маттиа 46' ( Кадевере Тино ( 46') • Пакета Лукас 67' ( Слимани Ислам ( 67') • Мендес Тьяго • Ауа Уссем 46' ( Какере Максанс ( 46') • Шерки Райан 46' ( Корне Максвелл ( 46' • Бар Мельвен 90') • Депай Мемфис • 30'Экамби Карл Токо
Запасные: Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин • Бруно Моура • Диоманде Синали
12 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Реймс