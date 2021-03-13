Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Реймс» не позволил «Лиону» возглавить Лигу 1

13 Марта 2021, 00:54,

29-й тур Лиги 1 мог принести очередную смену лидера, но «Лион» неудачно съездил к «Реймсу». В равной борьбе хозяева оказались удачливее в завершающей стадии. На 34-й минуте Томас Фокет с правого фланга набросил мяч к 11-метровой отметке, и Матьё Кафаро плотно с лета пробил под перекладину. В каркас ворот также попал Ксавье Шавалерин, и этот момент мог стать решающим, ведь соперник на последней минуте вырвал ничью. После прорыва Мемфиса Депая Тино Кадевере удачно пробил головой и сравнял счет -  1:1.

Протокол игры  
Реймс 1:1 Лион
(1:0) Кафаро Матьё 34'    
    90' Кадевере Тино (1:1)
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут Абдельамид Юнис   60' Конан Гислен Манетси Маршал   68' Мбюкю Натанаэль Бериша Валон   67' (Туре Эль Билал (   67') Шавалерин Ксавье Кафаро Матьё   43'   75' (Дукуре Фоде (   75') Диа Булайе   74' (Зенели Арбер (   74')
Запасные: Сирхейс Кай Диуф Йеванн Де Смет Тибо Кутеса Дерек Думбия Мусса Марешиц Дарио
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело Денайер Джейсон Де Шильо Маттиа   46' (Кадевере Тино (   46') Пакета Лукас   67' (Слимани Ислам (   67') Мендес Тьяго Ауа Уссем   46' (Какере Максанс (   46') Шерки Райан   46' (Корне Максвелл (   46' Бар Мельвен   90') Депай Мемфис   30' Экамби Карл Токо
Запасные: Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Бруно Моура Диоманде Синали
12 марта. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Реймс
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