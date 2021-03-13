«Реймс» не позволил «Лиону» возглавить Лигу 1

29-й тур Лиги 1 мог принести очередную смену лидера, но «Лион» неудачно съездил к «Реймсу». В равной борьбе хозяева оказались удачливее в завершающей стадии. На 34-й минуте Томас Фокет с правого фланга набросил мяч к 11-метровой отметке, и Матьё Кафаро плотно с лета пробил под перекладину. В каркас ворот также попал Ксавье Шавалерин, и этот момент мог стать решающим, ведь соперник на последней минуте вырвал ничью. После прорыва Мемфиса Депая Тино Кадевере удачно пробил головой и сравнял счет - 1:1.