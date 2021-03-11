Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Матч за Суперкубок Франции пройдёт в Израиле

11 Марта 2021, 18:42,

Матч за Суперкубок Франции в 2021 году пройдёт в Израиле. За это решение на заседании в четверг проголосовал совет директоров Профессиональной футбольной лиги.

Битва за трофей состоится в воскресенье, первого августа, на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

Суперкубок Франции по обыкновению разыграют чемпионат страны и обладатель национального кубка. Действующим обладателем Суперкубка является «ПСЖ». Два месяца назад в матче за трофей команда Маурисио Почеттино обыграла «Марсель».

На текущий момент лидером французского чемпионата является «Лилль». «ПСЖ» отстаёт на два очка, а замыкающий тройку «Лион»  - на три.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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