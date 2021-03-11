​Матч за Суперкубок Франции пройдёт в Израиле

Матч за Суперкубок Франции в 2021 году пройдёт в Израиле. За это решение на заседании в четверг проголосовал совет директоров Профессиональной футбольной лиги.

Битва за трофей состоится в воскресенье, первого августа, на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

Суперкубок Франции по обыкновению разыграют чемпионат страны и обладатель национального кубка. Действующим обладателем Суперкубка является «ПСЖ». Два месяца назад в матче за трофей команда Маурисио Почеттино обыграла «Марсель».

На текущий момент лидером французского чемпионата является «Лилль». «ПСЖ» отстаёт на два очка, а замыкающий тройку «Лион» - на три.