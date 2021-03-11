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​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся в клубе навсегда»

11 Марта 2021, 14:50,

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Для меня большая честь оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я забыл, что произошло четыре года назад (улыбается)», - сказал Аль-Хелаифи RMC Sport, намекая на вылет от «Барселоны» в 2017 году после победы 4:0 в первом матче.

«История останется, но мы отлично сыграли и выбили «Барселону». Мы счастливы. Мбаппе и Неймар являются игроками «ПСЖ». Они останутся в клубе навсегда», - высказался президент парижского клуба.

Действующие контракты Килиана Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
11 Марта 2021, 15:41

сказал, как приговорил ))))) ну это хорошая новость....ТОлько чтобы каждый год ПСЖ пролетал мимо ЛЧ или хотя бы мимо плей-офф ЛЧ.....вот красота была б!!!

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