​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся в клубе навсегда»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Для меня большая честь оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я забыл, что произошло четыре года назад (улыбается)», - сказал Аль-Хелаифи RMC Sport, намекая на вылет от «Барселоны» в 2017 году после победы 4:0 в первом матче.

«История останется, но мы отлично сыграли и выбили «Барселону». Мы счастливы. Мбаппе и Неймар являются игроками «ПСЖ». Они останутся в клубе навсегда», - высказался президент парижского клуба.

Действующие контракты Килиана Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года.