​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар останутся в клубе навсегда»

|
11 Марта 2021, 14:50,
|
|
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Для меня большая честь оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я забыл, что произошло четыре года назад (улыбается)», - сказал Аль-Хелаифи RMC Sport, намекая на вылет от «Барселоны» в 2017 году после победы 4:0 в первом матче.
«История останется, но мы отлично сыграли и выбили «Барселону». Мы счастливы. Мбаппе и Неймар являются игроками «ПСЖ». Они останутся в клубе навсегда», - высказался президент парижского клуба.
Действующие контракты Килиана Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до конца июня 2022 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи
сказал, как приговорил ))))) ну это хорошая новость....ТОлько чтобы каждый год ПСЖ пролетал мимо ЛЧ или хотя бы мимо плей-офф ЛЧ.....вот красота была б!!!