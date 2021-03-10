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Ривалдо: «ПСЖ» в первую очередь стоит сохранить состав, а уже потом думать о подписании Месси»

10 Марта 2021, 22:47,

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо считает, что «ПСЖ» не стоит торопиться с приглашением нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Если бы я был Почеттино, то сказал бы владельцу, что в первую очередь мы должны сохранить состав, а уже потом думать о подписании Месси. Мне нравится Лионель, но если удастся удержать Мбаппе, то останутся все остальные.

Если Месси перейдёт в «ПСЖ», то он может заработать очень много. Вся проблема в том, что Лионелю уже за тридцать, а в «ПСЖ» есть молодой Мбаппе. Не думаю, что парижанам нужен кто-то, но футбол – это в первую очередь бизнес», - цитирует Ривалдо As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Ривалдо
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