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Сампаоли: «Мы должны донести до каждого игрока, что носить футболку «Марселя» - это честь»

09 Марта 2021, 18:19,

Аргентинец Хорхе Сампаоли, недавно возглавивший «Марсель», рассказал, как собирается выводить команду из кризиса.

«Я хочу внедрить свою философию в команду, но сначала необходимо объяснить основы, найти ритм. Конечно, ничего невозможно без желания игроков. Мы должны донести до каждого футболиста, что носить футболку «Марселя» - это честь. У нас есть идеи, как вывести команду из кризиса», - сказал Сампаоли в интервью с пресс-службой клуба.

После двадцати восьми туров «Марсель» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера уже на двадцать три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Хорхе Сампаоли
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