Сампаоли: «Мы должны донести до каждого игрока, что носить футболку «Марселя» - это честь»

Аргентинец Хорхе Сампаоли, недавно возглавивший «Марсель», рассказал, как собирается выводить команду из кризиса.

«Я хочу внедрить свою философию в команду, но сначала необходимо объяснить основы, найти ритм. Конечно, ничего невозможно без желания игроков. Мы должны донести до каждого футболиста, что носить футболку «Марселя» - это честь. У нас есть идеи, как вывести команду из кризиса», - сказал Сампаоли в интервью с пресс-службой клуба.

После двадцати восьми туров «Марсель» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера уже на двадцать три зачетных балла.