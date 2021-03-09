Мбаппе выдвинул условия «ПСЖ» по новому контракту

|
09 Марта 2021, 09:16,
|
|
Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о пролонгации сотрудничества, об этом информирует Football-Espana.
Источник сообщает, что 22-летний футболист выдвинул условия парижскому гранду. Килиан хочет зарабатывать не менее 35 миллионов евро в год. Если Мбаппе не снизит свои запросы, то «ПСЖ» будет вынужден продать игрока в летнее трансферное окно.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022-м году. Заинтересованность в трансфере нападающего проявляют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
Килиан защищает цвета парижского коллектива с 2018-го года. В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 23 матча, забил 18 голов и отдал шесть ассистов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе