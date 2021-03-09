Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мбаппе выдвинул условия «ПСЖ» по новому контракту

09 Марта 2021, 09:16,

Руководство «ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о пролонгации сотрудничества, об этом информирует Football-Espana.

Источник сообщает, что 22-летний футболист выдвинул условия парижскому гранду. Килиан хочет зарабатывать не менее 35 миллионов евро в год. Если Мбаппе не снизит свои запросы, то «ПСЖ» будет вынужден продать игрока в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022-м году. Заинтересованность в трансфере нападающего проявляют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Килиан защищает цвета парижского коллектива с 2018-го года. В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 23 матча, забил 18 голов и отдал шесть ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола