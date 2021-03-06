Бернат согласовал новый контракт с «ПСЖ»

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06 Марта 2021, 12:32,
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Испанский защитник Хуан Бернат договорился с руководством «ПСЖ» о пролонгации сотрудничества. Об этом информирует издание Le Parisien.
Источник сообщает, что стороны провели успешные переговоры и согласовали новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026-го года.
Напомним, что Бернат перебрался в парижский топ-клуб из мюнхенской «Баварии» в 2018-м году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хуан провел три поединка и получил два предупреждения.
По итогам 28 туров «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидирующего «Лилля» на два балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Хуан Бернат
Почеттино, давай, прибавляй! Что значит ПСЖ отстаёт от Лилля? С таким составом? Давай, подтверждай инвестиции, потраченные на тебя. И усиливаться летом нужно, потому что эти всякие Бернаты, видимо, не могут обеспечить превосходства ПСЖ даже во внутреннем чемпионате. Я понимаю, что травмы и всё такое, но клуб должен играть кардинально на другом уровне и это непосредственно зависит от игроков, представляющих его цвета. Ведь с продлением таких игроков как Бернат и без усилений всё это тщетно...