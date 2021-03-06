Бернат согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Испанский защитник Хуан Бернат договорился с руководством «ПСЖ» о пролонгации сотрудничества. Об этом информирует издание Le Parisien.

Источник сообщает, что стороны провели успешные переговоры и согласовали новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026-го года.

Напомним, что Бернат перебрался в парижский топ-клуб из мюнхенской «Баварии» в 2018-м году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хуан провел три поединка и получил два предупреждения.

По итогам 28 туров «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидирующего «Лилля» на два балла.