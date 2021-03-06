Аит-Бенассер отсудил право тренироваться с первой командой «Монако»

Полузащитник Юсеф Аит-Бенассер выиграл дело против «Монако» в судебном комитете ПФЛ. Юридический комитет распорядился, чтобы клуб вернул 24-летнего марокканца в первую команду к девятому марта.

Ранее монегаски отстранили игрока от тренировок с первой командой и перевели его в дубль. Действующее трудовое соглашение Беннасера с французским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Марокканец перешел в «Монако» летом 2016-го года. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Игрок не сумел закрепиться в основном составе команды и постоянно уходил в аренду.