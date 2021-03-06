Аит-Бенассер отсудил право тренироваться с первой командой «Монако»

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06 Марта 2021, 12:18,
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Полузащитник Юсеф Аит-Бенассер выиграл дело против «Монако» в судебном комитете ПФЛ. Юридический комитет распорядился, чтобы клуб вернул 24-летнего марокканца в первую команду к девятому марта.
Ранее монегаски отстранили игрока от тренировок с первой командой и перевели его в дубль. Действующее трудовое соглашение Беннасера с французским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Марокканец перешел в «Монако» летом 2016-го года. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Игрок не сумел закрепиться в основном составе команды и постоянно уходил в аренду.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Монако, Юсеф Аит-Бенассер