Экс-президент «Марселя»: «Виллаш-Боаш не подавал в отставку, я уволил его»

Экс-президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал об увольнении португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.

«Виллаш-Боаш не писал заявления об увольнении, соответственно, он не подавал в отставку. Его уволили из-за того, что заявление так и не дошло к руководству. Я принял решение уволить Андре после его поста. Мы не стали публично критиковать тренера, а он это сделал в отношении клуба», - цитирует функционера Footmercato.

Ранее СМИ сообщали, что португальский специалист подал в отставку из-за разногласий по трансферам. «Марсель» подписал игрока, которого Виллаш-Боаш не хотел видеть в команде.