Головин – лучший игрок «Монако» в феврале

Болельщики «Монако» выбрали российского полузащитника Александра Головина лучшим футболистом февраля.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, Головин набрал 37% голосов, а на втором месте по этому показателю расположился защитник Гильермо Марипан, за него проголосовали 30% болельщиков. Александр был признан и лучшим игроком матча с «Нимом» (4:3) седьмого февраля, россиянин в той встрече оформил хет-трик.

Александр сыграл шесть матчей за «Монако» в феврале, забил три гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что российский футболист пропустил несколько месяцев из-за травмы.