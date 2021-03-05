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Почеттино: Неймар имеет шансы сыграть против «Барселоны»

05 Марта 2021, 17:45,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил процесс восстановления после травмы форварда Неймара. Бразилец не играет с 10 февраля, когда получил травму в матче с «Каном» (1:0), пропустив невероятный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1), где блистал Килиан Мбаппе. Тем не менее, в ответке Неймар имеет шансы сыграть.

- Он завтра не выйдет на поле, но мы счастливы темпами его восстановления и скоро примем решение, попадет ли он в заявку на встречу с «Барселоной», - заявил Маурисио Почеттино на пресс-конференции.

В текущем сезоне 29-летний Неймар забил 13 голов в 18 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар, Маурисио Почеттино
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