Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Женезио возглавил «Ренн»

04 Марта 2021, 23:36,

В понедельник «Ренн» лишился главного тренера. После ряда неудачных матчей подал в отставку Жюльен Стефан. Спустя три дня в клубе объявили имя нового наставника. Им стал французский  специалист Бруно Женезио, подписавший контракт до лета 2023 года.

Сезон у «Ренна» разбился на несколько отрезков - хорошие стартовые туры в чемпионате Франции, большие проблемы с результатами в период фактически еженедельных матчей Лиги чемпионов. После шестого тура еврокубков произошел резкий рывок в верхнюю часть таблицы, а затем снова неудачи - девять матчей без побед и пять поражений кряду. Сейчас команда идет на 10-м месте в чемпионате Франции.

Женезио 54 года, он тренировал «Лион» и «Бейцзин Гоань».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ренн, Бруно Женезио
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