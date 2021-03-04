Женезио возглавил «Ренн»

В понедельник «Ренн» лишился главного тренера. После ряда неудачных матчей подал в отставку Жюльен Стефан. Спустя три дня в клубе объявили имя нового наставника. Им стал французский специалист Бруно Женезио, подписавший контракт до лета 2023 года.

Сезон у «Ренна» разбился на несколько отрезков - хорошие стартовые туры в чемпионате Франции, большие проблемы с результатами в период фактически еженедельных матчей Лиги чемпионов. После шестого тура еврокубков произошел резкий рывок в верхнюю часть таблицы, а затем снова неудачи - девять матчей без побед и пять поражений кряду. Сейчас команда идет на 10-м месте в чемпионате Франции.

Женезио 54 года, он тренировал «Лион» и «Бейцзин Гоань».