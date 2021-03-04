Ковач: «Монако» недостаточно укомплектован для борьбы за чемпионство»

Наставник «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос журналиста о шансах команды на завоевание чемпионского титула в сезоне-2020/2021.

«В матче со «Страсбургом» мы не были похожи на себя. Пропал наш привычный футбол. Соперник создал много моментов и заслуженно победил.

Последние пару месяцев «Монако» показывал отличные результаты. Но команда недостаточно укомплектована для борьбы за чемпионство», - передает слова тренера L'Equipe.

По итогам 28 туров чемпионата Франции монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Ковача отстает от лидирующего «Лилля» на семь очков.