Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ковач: «Монако» недостаточно укомплектован для борьбы за чемпионство»

04 Марта 2021, 12:29,

Наставник «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос журналиста о шансах команды на завоевание чемпионского титула в сезоне-2020/2021.

«В матче со «Страсбургом» мы не были похожи на себя. Пропал наш привычный футбол. Соперник создал много моментов и заслуженно победил.

Последние пару месяцев «Монако» показывал отличные результаты. Но команда недостаточно укомплектована для борьбы за чемпионство», - передает слова тренера L'Equipe.

По итогам 28 туров чемпионата Франции монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Ковача отстает от лидирующего «Лилля» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Нико Ковач
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола