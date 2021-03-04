Первое поражение «Монако» с декабря - видео

С середины декабря «Монако» провёл 13 официальных матчей и ни разу не проиграл, реально включившись в борьбу за золото чемпионата Франции. Этому способствовало и восстановление Александра Головина после травмы. Россиянин регулярно выходил на замену и усиливал игру, а также помогал набирать очки своими голами и передачами. В среду на выезде против «Страсбурга» Головин вышел в старте, но сыграл неважно, как и его партнеры. Все подачи Александра не завершались ударами, а его единственная попытка угрожать воротам почти с линии штрафной была слишком неточной. «Страсбург» выглядел даже острее, а на первой компенсированной минуте в быстрой атаке Фредерик Гильберт плотно стрельнул низом в дальний угол метров с 22 - 1:0.

Все немногочисленные опасные моменты собраны в одном ролике.