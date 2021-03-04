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Первое поражение «Монако» с декабря - видео

04 Марта 2021, 11:04,

С середины декабря «Монако» провёл 13 официальных матчей и ни разу не проиграл, реально включившись в борьбу за золото чемпионата Франции. Этому способствовало и восстановление Александра Головина после травмы. Россиянин регулярно выходил на замену и усиливал игру, а также помогал набирать очки своими голами и передачами. В среду на выезде против «Страсбурга» Головин вышел в старте, но сыграл неважно, как и его партнеры. Все подачи Александра не завершались ударами, а его единственная попытка угрожать воротам почти с линии штрафной была слишком неточной. «Страсбург» выглядел даже острее, а на первой компенсированной минуте в быстрой атаке Фредерик Гильберт плотно стрельнул низом в дальний угол метров с 22 - 1:0.

Все немногочисленные опасные моменты собраны в одном ролике.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Страсбург
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