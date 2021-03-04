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Ковач оценил игру Головина в матче против «Страсбурга»

04 Марта 2021, 09:23,

Наставник «Монако» Нико Ковач высказался об игре полузащитника Александра Головина после поединка со «Старсбургом» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски потерпели поражение на выезде со счетом 0:1.

«Головин сегодня не был в ударе. Но таков закон спорта. Нелегко всегда показывать свою лучшую игру. С прошлого поединка прошло всего пару дней, поэтому команде было непросто. Нам нужно принять этот результат, не стоит вешать нос», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

После 28 туров чемпионата Франции «Монако» с 55 очками занимает четвертое место. Монегаски отстают от лидирующего «Лилля» на семь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин, Нико Ковач
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