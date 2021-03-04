Фавре - претендент на пост главного тренера «Лиона»

Швейцарский тренер Люсьен Фавре, известный по работе в дортмундской «Боруссии», может продолжить карьеру во французском чемпионате.

Согласно информации Le10sport, заинтересованность в приглашении 63-летнего специалиста проявляет «Лион», подыскивающий замену Руди Гарсии. Срок действия контракта французского наставника с командой истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.

По итогам 28 сыгранных туров Лиги 1 «Лион» набрал 59 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице. «Ткачи» уступают лидирующему «Лиллю» три очка.