Головин - в стартовом составе на матч со «Страсбургом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на матч 28-го тура Лиги 1 против «Страсбурга». Это всего второй выход хавбека на поле с первых минут после серьезной травмы подколенного сухожилия, из-за которой не удавалось набрать форму всю осень и декабрь 2020 года. Добавим, что Головин провел 11 матчей за «Монако», в которых забил 4 мяча и отметился 6 результативными передачами, при этом ни разу не отыграв все 90 минут.

Стартовый состав «Монако»: Леком, Марипан, Энрике, Агилар, Сидибе, Бадьяшиль, Чуамени, Головин, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.

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