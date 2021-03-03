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​Венгер сравнил Мбаппе и Пеле

03 Марта 2021, 18:57,

Известный тренер Арсен Венгер высказался по поводу форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе будет одним из лучших в мире. Сколько он выиграет «Золотых мячей»? Килиан не должен себя ограничивать. Я говорил несколько лет назад, что между ним и Пеле есть определённое сходство. Пеле сыграл на четырёх чемпионатах мира и выиграл три из них. Мбаппе 22 года, а он уже выиграл чемпионат мира. У сборной Франции есть всё, чтобы выиграть и следующий мундиаль», - рассказал Венгер в интервью Le Parisien.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Арсен Венгер, Килиан Мбаппе, Пеле
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