​Венгер сравнил Мбаппе и Пеле

Известный тренер Арсен Венгер высказался по поводу форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе будет одним из лучших в мире. Сколько он выиграет «Золотых мячей»? Килиан не должен себя ограничивать. Я говорил несколько лет назад, что между ним и Пеле есть определённое сходство. Пеле сыграл на четырёх чемпионатах мира и выиграл три из них. Мбаппе 22 года, а он уже выиграл чемпионат мира. У сборной Франции есть всё, чтобы выиграть и следующий мундиаль», - рассказал Венгер в интервью Le Parisien.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года.