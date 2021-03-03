Женезио возглавит «Ренн»

Боссы «Ренна» определились с новым главным тренером команды, об этом информирует издание L'Equipe.

Согласно сведениям источника, вакантный пост наставника «красно-чёрных» займет Бруно Женезио, известный по работе в «Лионе». Он возглавлял французский топ-клуб с 2015-го по 2019-й год. Последним местом работы 54-летнего специалиста был китайский «Бейцзин Гоань».

Напомним, что несколько дней назад Жюльен Стефан подал в отставку с поста рулевого «Ренна».

В настоящий момент команда с 38 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ближайший поединок «Ренн» проведет на выезде против «Лиона».