Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Женезио возглавит «Ренн»

03 Марта 2021, 11:10,

Боссы «Ренна» определились с новым главным тренером команды, об этом информирует издание L'Equipe.

Согласно сведениям источника, вакантный пост наставника «красно-чёрных» займет Бруно Женезио, известный по работе в «Лионе». Он возглавлял французский топ-клуб с 2015-го по 2019-й год. Последним местом работы 54-летнего специалиста был китайский «Бейцзин Гоань».

Напомним, что несколько дней назад Жюльен Стефан подал в отставку с поста рулевого «Ренна».

В настоящий момент команда с 38 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ближайший поединок «Ренн» проведет на выезде против «Лиона».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ренн, Бруно Женезио
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