Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Тренер «Монако» рассказал, когда Головин будет играть в старте

02 Марта 2021, 17:56,

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед матчем чемпионата Франции со «Страсбургом» ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов коснулся российского полузащитника Александра Головина. У Ковача спросили, чего не хватает Головину, чтобы выходить на матчи в основном составе.

«Когда медицинский штаб даст нам все зелёные огни, Головин будет играть с первых минут. Он способен играть на трёх позициях – на обоих флангах, а также в качестве десятки, что он любит больше всего. Мы очень довольны его влиянием на команду, он выходит на новый уровень», - цитирует Ковача сайт «Монако».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин, Нико Ковач
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