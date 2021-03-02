​Тренер «Монако» рассказал, когда Головин будет играть в старте

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед матчем чемпионата Франции со «Страсбургом» ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов коснулся российского полузащитника Александра Головина. У Ковача спросили, чего не хватает Головину, чтобы выходить на матчи в основном составе.

«Когда медицинский штаб даст нам все зелёные огни, Головин будет играть с первых минут. Он способен играть на трёх позициях – на обоих флангах, а также в качестве десятки, что он любит больше всего. Мы очень довольны его влиянием на команду, он выходит на новый уровень», - цитирует Ковача сайт «Монако».