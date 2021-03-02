Почеттино: «У Мбаппе невероятный потенциал»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«У Килиана невероятный потенциал, просто нужно время. Мбаппе уже является одним из лучших игроков в мире, но невозможно ускорить процесс. У него всё обязательно будет», - цитирует Почеттино leparisen.

22-летний французский форвард сыграл тридцать один матч за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать три гола и отдал девять голевых передач. Действующее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Килиан является воспитанником «Монако».