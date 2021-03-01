​«Ренн» принял отставку Стефана

«Ренн» посредством своего официального сайта объявил о том, что отставка главного тренера команды Жюльена Стефана была принята. Клуб поблагодарил тренера за девять лет работы и пожелал успехов.

Жюльен Стефан начал работать в «Ренне» в 2012 году. Сначала он возглавлял молодёжные команды, прежде чем в конце 2018 года принять основу. По итогам прошлого сезона Стефан смог вывести «красно-чёрных» в основной раунд Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

На текущий момент «Ренн» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда не знает радости побед с середины января.