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Ковач: «Головин заслуживал выйти на поле»

28 Февраля 2021, 21:43,

Рулевой «Монако» Нико Ковач объяснил тройную замену в матче с «Брестом» (2:0).

«Я думал, что «Брест» сбавит обороты и опустится еще ближе к своим воротам. К тому же Голо, Йове и Крепен заслуживали выйти на поле. Они хорошо проявляют себя на тренировках», - цитирует Ковача пресс-служба французского клуба.

«Монако» набрал пятьдесят пять очков в двадцати семи турах и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего лишь четыре зачетных балла.

Уже в среду, 3 марта, подопечные Ковача сыграют со «Стратсбургом», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин, Нико Ковач
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