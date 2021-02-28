Результативные передачи Головина позволили «Монако» обыграть «Брест»

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28 Февраля 2021, 16:50,
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«Монако» продолжает идти в группе лидеров чемпионата Франции. После победы над «ПСЖ» монегаски дома играли с середняками из «Бреста» и снова набрали три очка. Виссам Бен-Йеддер в первом тайме не забил пенальти, а на 76-й минуте Александр Головин помог Стевану Йоветичу отправить мяч в сетку ударом метров с 20 - 1:0. А перед финальным свистком точку поставил Кевин Фолланд, и снова с голевой передачи россиянина, который вышел на замену на 59-й минуте и привычно был очень полезен.
«Монако» остается четвертым, лидер всего на расстоянии одной победы.
Протокол игры
|(1:0) Йоветич Стеван 76'
|(2:0) Фолланд Кевин 90'
Лекомт Бенжамен • Дисаси Аксель 81' ( Сидибе Джибриль ( 81') • Марипан Гильермо • 28'Бадьяшиль Бенуа • Агилар Рубен 59' ( Йоветич Стеван ( 59') • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф 69' ( Фабрегас Сеск ( 69') • Кайо Энрике • Фолланд Кевин • Диоп Софьян 59' ( Головин Александр ( 59') • Бен-Йеддер Виссам 59' ( Дьятта Крепен ( 59' ) 85'
Запасные: Балло-Туре Фоде • Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен
Ларсонне Готье • Пьер-Габриэль Ронаэль 81' ( Филиппото Ромен ( 81') • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Перро Ромен • Февр Ромен • Белькебла Арис 81' ( Фоссурье Жюльен ( 81') • Ласне Пол • Онора Франк 73' ( Шарбонье Гаэтан ( 73') • Лукас Жан • Мунье Стив 73' ( Кардона Ирвин ( 73')
Запасные: Сибуа Себастьен • Фадига Бандиугу • Мбок Хианга • Дюверн Жан-Кевин • Бааль Людовик
28 февраля. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Брест
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