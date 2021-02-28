Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Результативные передачи Головина позволили «Монако» обыграть «Брест»

28 Февраля 2021, 16:50,

«Монако» продолжает идти в группе лидеров чемпионата Франции. После победы над «ПСЖ» монегаски дома играли с середняками из «Бреста» и снова набрали три очка. Виссам Бен-Йеддер в первом тайме не забил пенальти, а на 76-й минуте Александр Головин помог Стевану Йоветичу отправить мяч в сетку ударом метров с 20 - 1:0. А перед финальным свистком точку поставил Кевин Фолланд, и снова с голевой передачи россиянина, который вышел на замену на 59-й минуте и привычно был очень полезен.

«Монако» остается четвертым, лидер всего на расстоянии одной победы.

Протокол игры  
Монако 2:0 Брест
(1:0) Йоветич Стеван 76'    
(2:0) Фолланд Кевин 90'    
Лекомт Бенжамен Дисаси Аксель   81' (Сидибе Джибриль (   81') Марипан Гильермо   28' Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен   59' (Йоветич Стеван (   59') Чуамени Орельен Фофана Юссуф   69' (Фабрегас Сеск (   69') Кайо Энрике Фолланд Кевин Диоп Софьян   59' (Головин Александр (   59') Бен-Йеддер Виссам   59' (Дьятта Крепен (   59'   85')
Запасные: Балло-Туре Фоде Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен
Ларсонне Готье Пьер-Габриэль Ронаэль   81' (Филиппото Ромен (   81') Шардонне Брендан Брассье Лилиан Перро Ромен Февр Ромен Белькебла Арис   81' (Фоссурье Жюльен (   81') Ласне Пол Онора Франк   73' (Шарбонье Гаэтан (   73') Лукас Жан Мунье Стив   73' (Кардона Ирвин (   73')
Запасные: Сибуа Себастьен Фадига Бандиугу Мбок Хианга Дюверн Жан-Кевин Бааль Людовик
28 февраля. Стадион "Луи II".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Брест
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Февраля 2021, 18:01

Сашка молодец, мотор команды....

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