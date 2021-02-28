Результативные передачи Головина позволили «Монако» обыграть «Брест»

«Монако» продолжает идти в группе лидеров чемпионата Франции. После победы над «ПСЖ» монегаски дома играли с середняками из «Бреста» и снова набрали три очка. Виссам Бен-Йеддер в первом тайме не забил пенальти, а на 76-й минуте Александр Головин помог Стевану Йоветичу отправить мяч в сетку ударом метров с 20 - 1:0. А перед финальным свистком точку поставил Кевин Фолланд, и снова с голевой передачи россиянина, который вышел на замену на 59-й минуте и привычно был очень полезен.

«Монако» остается четвертым, лидер всего на расстоянии одной победы.