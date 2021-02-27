«ПСЖ» забил 4 гола главному аутсайдеру

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27 Февраля 2021, 20:55,
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Матч 27-го тура Лиги 1 между безнадёжным аутсайдером «Дижоном» и чемпионским «ПСЖ» предсказуемо завершился разгромом худшей команды турнира. Парижане забили по два гола в каждом тайме (Мойзе Кин, Килиан Мбаппе с пенальти и с игры, а также Данилу Перейра) - 4:0. Несмотря на этот успех, команда Маурисио Почеттино на очко отстает от лидирующего «Лилля».
Протокол игры
|6' Кин Мойзе (0:1)
|32' Мбаппе Килиан (0:2)
|51' Мбаппе Килиан (0:3)
|82' Данилу Перейра (0:4)
Расьоппи Антони • Боэ Саша • Кулибали Сену • Манга Экеле • Панзо Джонатан 61' ( Добре Михай ( 61') • Музинга Нгонда • Эбимбе Эрик 25' 75' ( Саммаритано Фредерик ( 75') • Шейх Пап 71' ( Мари Жордан ( 71') • Целина Берсант • 31'Бальде Мама • Конате Мусса 61' ( Ассале Рожер ( 61')
Запасные: Чала Анибаль • Альягбе Сатурнин • Бензия Яссин • Загре Артур • Шафик Фуад
Навас Кейлор • Керер Тило • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Диалло Абду • Эррера Андер • Данилу Перейра 89' ( Мишю Эдуар ( 89') • Рафинья Алькантара 82' ( Гуэйе Идрисса ( 82') • Дракслер Юлиан • Мбаппе Килиан • Кин Мойзе 34' 72' ( Сарабия Пабло ( 72')
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Симонс Хави • Дагба Колин • Кюрзава Левен
27 февраля. Стадион "Стад Гастон Жерар".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Дижон