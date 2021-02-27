«ПСЖ» забил 4 гола главному аутсайдеру

Матч 27-го тура Лиги 1 между безнадёжным аутсайдером «Дижоном» и чемпионским «ПСЖ» предсказуемо завершился разгромом худшей команды турнира. Парижане забили по два гола в каждом тайме (Мойзе Кин, Килиан Мбаппе с пенальти и с игры, а также Данилу Перейра) - 4:0. Несмотря на этот успех, команда Маурисио Почеттино на очко отстает от лидирующего «Лилля».