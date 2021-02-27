Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» забил 4 гола главному аутсайдеру

27 Февраля 2021, 20:55,

Матч 27-го тура Лиги 1 между безнадёжным аутсайдером «Дижоном» и чемпионским «ПСЖ» предсказуемо завершился разгромом худшей команды турнира. Парижане забили по два гола в каждом тайме (Мойзе Кин, Килиан Мбаппе с пенальти и с игры, а также Данилу Перейра) - 4:0. Несмотря на этот успех, команда Маурисио Почеттино на очко отстает от лидирующего «Лилля».

Протокол игры  
Дижон 0:4 ПСЖ
    6' Кин Мойзе (0:1)
    32' Мбаппе Килиан (0:2)
    51' Мбаппе Килиан (0:3)
    82' Данилу Перейра (0:4)
Расьоппи Антони Боэ Саша Кулибали Сену Манга Экеле Панзо Джонатан   61' (Добре Михай (   61') Музинга Нгонда Эбимбе Эрик   25'   75' (Саммаритано Фредерик (   75') Шейх Пап   71' (Мари Жордан (   71') Целина Берсант   31' Бальде Мама Конате Мусса   61' (Ассале Рожер (   61')
Запасные: Чала Анибаль Альягбе Сатурнин Бензия Яссин Загре Артур Шафик Фуад
Навас Кейлор Керер Тило Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду Эррера Андер Данилу Перейра   89' (Мишю Эдуар (   89') Рафинья Алькантара   82' (Гуэйе Идрисса (   82') Дракслер Юлиан Мбаппе Килиан Кин Мойзе   34'   72' (Сарабия Пабло (   72')
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Симонс Хави Дагба Колин Кюрзава Левен
27 февраля. Стадион "Стад Гастон Жерар".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Дижон
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