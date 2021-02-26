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Почеттино рассказал о восстановлении Неймара

26 Февраля 2021, 21:00,

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о процессе восстановления бразильского нападающего Неймара.

«Он придерживается плана, составленного медицинским персоналом», - приводит слова наставника парижан пресс-служба клуба. «Процесс его восстановления идет по плану».
В этом сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» во всех турнирах 18 матчей, забил 13 голов и отдал три голевых передачи. Бразилец травмировался в матче Кубка Франции против «Кана» 10 февраля. Изначально сообщалось о том, что Неймар может пропустить примерно четыре недели. Следующая игра «ПСЖ» пройдёт 27 февраля - клуб сыграет матч 27 тура Лиги 1 против «Дижона».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ПСЖ, Неймар, Маурисио Почеттино
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