Неймар приступил к тренировкам на поле

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в матче с «Каном» (1:0) десятого февраля.

Как сообщает Le Parisien, бразильский нападающий приступил к тренировкам на газоне, пробежав несколько кругов вокруг поля. Напомним, что Неймар должен пропустить порядках четырех недель.

29-летний лидер парижского клуба сыграл восемнадцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 27 февраля, соперником подопечных Почеттино станет «Дижон», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.