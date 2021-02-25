Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Неймар приступил к тренировкам на поле

25 Февраля 2021, 21:30,

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в матче с «Каном» (1:0) десятого февраля.

Как сообщает Le Parisien, бразильский нападающий приступил к тренировкам на газоне, пробежав несколько кругов вокруг поля. Напомним, что Неймар должен пропустить порядках четырех недель.

29-летний лидер парижского клуба сыграл восемнадцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 27 февраля, соперником подопечных Почеттино станет «Дижон», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола