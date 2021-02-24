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Сампаоли покинул «Атлетико Минейро», тренера сватают в «Марсель»

24 Февраля 2021, 13:34,

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро», об этом информирует пресс-служба бразильского клуба.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время 60-летний наставник прилетит во Францию для подписания трудового договора с «Марселем». Ожидается, что стороны заключат двухлетнее соглашение.

Ранее пост главного тренера провансальцев покинул Андре Виллаш-Боаш. Португалец ушел из-за разногласий с руководством по трансферам.

В чемпионате Франции «Марсель» занимает седьмое место после 25 сыгранных матчей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Атлетико Минейро, Хорхе Сампаоли
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