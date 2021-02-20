«Марсель» едва не проиграл «Нанту» из-за чудовищной ошибки Манданда

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20 Февраля 2021, 20:55,
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Казалось, победа в прошлом матче поможет «Марселю» начать выходить из кризиса, но в 26-м туре набрать три очка не удалось. Встреча с «Нантом» не очень получилась у марсельцев, тем более, что в начале второго тайма начудил голкипер Стив Манданда, не попавший ногой по мячу после неудобного паса назад, и Людовик Блас пробил по пустым воротам. Вскоре счет сравнялся, в красивой атаке Юто Нагатомо прострелил в центр штрафной, и Димитри Пайе расстрелял ворота.
Ничья 1:1 позволила «Нанту» уйти из зоны вылета, его соперник остается шестым.
Протокол игры
|(1:0) Блас Людовик 50'
|69' Пайе Димитри (1:1)
Лафон Альбан • Аппиа Деннис • Жиротто Андрей • Кастеллетто Жан-Шарль • 43'Траоре Шарль • 32'Блас Людовик • Туре Абдулайе • Чиривелла Педро • 74'Луза Имран 82' ( Коко Маркус ( 82') • Коло-Муани Рандаль 82' ( Эмон Рено ( 82') • Саймон Мозес 67' ( Бамба Кадер ( 67' ) 88'
Запасные: Лимбомбе Антони • Петрич Денис • Паллуа Николя • Менди Батиста • Де Са Роли Перейра
Манданда Стив • Сакаи Хироки • 90'Альваро Гонсалес II • 88'Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто 90' ( Амави Жордан ( 90') • Камара Бубакар 79' ( Кюизанс Микаэль ( 79') • Гуйе Пап • Хауи Саиф-Эдин • Пайе Димитри • Энрике Луис III 46' ( Жермен Валер ( 46') • Перрен Люка
Запасные: Ронжье Валентин • Нтчам Оливье • Балерди Леонардо • Лирола Поль • Пеле Йоанн
20 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Марсель, Нант, Стив Манданда