Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Марсель» едва не проиграл «Нанту» из-за чудовищной ошибки Манданда

20 Февраля 2021, 20:55,

Казалось, победа в прошлом матче поможет «Марселю» начать выходить из кризиса, но в 26-м туре набрать три очка не удалось. Встреча с «Нантом» не очень получилась у марсельцев, тем более, что в начале второго тайма начудил голкипер Стив Манданда, не попавший ногой по мячу после неудобного паса назад, и Людовик Блас пробил по пустым воротам. Вскоре счет сравнялся, в красивой  атаке Юто Нагатомо прострелил в центр штрафной, и Димитри Пайе расстрелял ворота.

Ничья 1:1 позволила «Нанту» уйти из зоны вылета, его соперник остается шестым.

Протокол игры  
Нант 1:1 Марсель
(1:0) Блас Людовик 50'    
    69' Пайе Димитри (1:1)
Лафон Альбан Аппиа Деннис Жиротто Андрей Кастеллетто Жан-Шарль   43' Траоре Шарль   32' Блас Людовик Туре Абдулайе Чиривелла Педро   74' Луза Имран   82' (Коко Маркус (   82') Коло-Муани Рандаль   82' (Эмон Рено (   82') Саймон Мозес   67' (Бамба Кадер (   67'   88')
Запасные: Лимбомбе Антони Петрич Денис Паллуа Николя Менди Батиста Де Са Роли Перейра
Манданда Стив Сакаи Хироки   90' Альваро Гонсалес II   88' Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто   90' (Амави Жордан (   90') Камара Бубакар   79' (Кюизанс Микаэль (   79') Гуйе Пап Хауи Саиф-Эдин Пайе Димитри Энрике Луис III   46' (Жермен Валер (   46') Перрен Люка
Запасные: Ронжье Валентин Нтчам Оливье Балерди Леонардо Лирола Поль Пеле Йоанн
20 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марсель, Нант, Стив Манданда
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
​«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
​«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола