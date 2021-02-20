«Марсель» едва не проиграл «Нанту» из-за чудовищной ошибки Манданда

Казалось, победа в прошлом матче поможет «Марселю» начать выходить из кризиса, но в 26-м туре набрать три очка не удалось. Встреча с «Нантом» не очень получилась у марсельцев, тем более, что в начале второго тайма начудил голкипер Стив Манданда, не попавший ногой по мячу после неудобного паса назад, и Людовик Блас пробил по пустым воротам. Вскоре счет сравнялся, в красивой атаке Юто Нагатомо прострелил в центр штрафной, и Димитри Пайе расстрелял ворота.

Ничья 1:1 позволила «Нанту» уйти из зоны вылета, его соперник остается шестым.