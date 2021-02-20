«Брест» едва не отыгрался в матче с «Лионом», уступая 0:3

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20 Февраля 2021, 00:54,
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Стартовый матч 26-го тура между «Брестом» и «Лионом» получился ярким, насыщенным моментами и голами. Уже в дебюте вратарь хозяев не смог обвести Лукаса Пакету и вынул мяч из сетки. Еще до перерыва грубо ошиблась защита «Бреста», а позже Мемфис Депай забил пенальти - 3:0. После перерыва уже «Лион» дважды пропустил и подарил надежду сопернику, но на большее его не хватило.
«Ткачи» победили 3:2 и возглавили турнирную таблицу.
Протокол игры
|9' Пакета Лукас (0:1)
|29' Ауа Уссем (0:2)
|44' Депай Мемфис (0:3)
|(1:3) Шардонне Брендан 53'
|(2:3) Кардона Ирвин 74'
Сибуа Себастьен • Пьер-Габриэль Ронаэль 67' ( Шарбонье Гаэтан ( 67') • Шардонне Брендан • Эрей Кристоф • Перро Ромен • Февр Ромен 67' ( Фоссурье Жюльен ( 67') • Белькебла Арис • 40'Ласне Пол 88' ( Фадига Бандиугу ( 88') • Онора Франк 88' ( Ле Дуарон Жереми ( 88') • Кардона Ирвин • Мунье Стив
Запасные: Брассье Лилиан • Ларсонне Готье • Дюверн Жан-Кевин • Бааль Людовик • Филиппото Ромен
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Денайер Джейсон • Диоманде Синали • Де Шильо Маттиа • 56'Пакета Лукас • Мендес Тьяго • Бруно Моура 72' ( Какере Максанс ( 72') • Экамби Карл Токо 78' ( Корне Максвелл ( 78') • Депай Мемфис 88' ( Слимани Ислам ( 88') • Ауа Уссем 72' ( Кадевере Тино ( 72')
Запасные: Бар Мельвен • Шерки Райан • Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин • Гюсто Мало
19 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Брест