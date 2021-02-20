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«Брест» едва не отыгрался в матче с «Лионом», уступая 0:3

20 Февраля 2021, 00:54,

Стартовый матч 26-го тура между «Брестом» и «Лионом» получился ярким, насыщенным моментами и голами. Уже в дебюте вратарь хозяев не смог обвести Лукаса Пакету и вынул мяч из сетки. Еще до перерыва грубо ошиблась защита «Бреста», а позже Мемфис Депай забил пенальти - 3:0. После перерыва уже «Лион» дважды пропустил и подарил надежду сопернику, но на большее его не хватило.

«Ткачи» победили 3:2 и возглавили турнирную таблицу.

Протокол игры  
Брест 2:3 Лион
    9' Пакета Лукас (0:1)
    29' Ауа Уссем (0:2)
    44' Депай Мемфис (0:3)
(1:3) Шардонне Брендан 53'    
(2:3) Кардона Ирвин 74'    
Сибуа Себастьен Пьер-Габриэль Ронаэль   67' (Шарбонье Гаэтан (   67') Шардонне Брендан Эрей Кристоф Перро Ромен Февр Ромен   67' (Фоссурье Жюльен (   67') Белькебла Арис   40' Ласне Пол   88' (Фадига Бандиугу (   88') Онора Франк   88' (Ле Дуарон Жереми (   88') Кардона Ирвин Мунье Стив
Запасные: Брассье Лилиан Ларсонне Готье Дюверн Жан-Кевин Бааль Людовик Филиппото Ромен
Лопеш Антони Дюбуа Лео Денайер Джейсон Диоманде Синали Де Шильо Маттиа   56' Пакета Лукас Мендес Тьяго Бруно Моура   72' (Какере Максанс (   72') Экамби Карл Токо   78' (Корне Максвелл (   78') Депай Мемфис   88' (Слимани Ислам (   88') Ауа Уссем   72' (Кадевере Тино (   72')
Запасные: Бар Мельвен Шерки Райан Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Гюсто Мало
19 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Брест
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