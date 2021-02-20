«Брест» едва не отыгрался в матче с «Лионом», уступая 0:3

Стартовый матч 26-го тура между «Брестом» и «Лионом» получился ярким, насыщенным моментами и голами. Уже в дебюте вратарь хозяев не смог обвести Лукаса Пакету и вынул мяч из сетки. Еще до перерыва грубо ошиблась защита «Бреста», а позже Мемфис Депай забил пенальти - 3:0. После перерыва уже «Лион» дважды пропустил и подарил надежду сопернику, но на большее его не хватило.

«Ткачи» победили 3:2 и возглавили турнирную таблицу.