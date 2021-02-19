«ПСЖ» продлит контракт с Бернатом

Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат с большой долей вероятности продлит контракт с французским клубом.

Как сообщает RMC, представители футболиста ведут переговоры с «ПСЖ», стороны уже близки к достижению соглашения, осталось урегулировать лишь последние детали. Новый контракт Берната с клубом будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

27-летний испанец сыграл лишь три матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. На данный момент Бернат восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, он должен вернуться в строй в марте.

Контракт Хуана с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2021 года.