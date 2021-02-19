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«ПСЖ» продлит контракт с Бернатом

19 Февраля 2021, 23:38,

Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат с большой долей вероятности продлит контракт с французским клубом.

Как сообщает RMC, представители футболиста ведут переговоры с «ПСЖ», стороны уже близки к достижению соглашения, осталось урегулировать лишь последние детали. Новый контракт Берната с клубом будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

27-летний испанец сыграл лишь три матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. На данный момент Бернат восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, он должен вернуться в строй в марте.

Контракт Хуана с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Хуан Бернат
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