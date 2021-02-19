Милик и Товен не сыграют за «Марсель» против «Нанта»

Французский «Марсель» не сможет задействовать в ближайшей игре Лиги 1 против «Нанта» нападающего Аркадиуша Милика и полузащитника Флорьяна Товена, сообщает L'ÉQUIPE.

Польский форвард ещё не восстановился от травмы бедра, полученной в игре с «Лансом» 3 февраля, а француз почувствовал боль в колене, что не позволяет ему попасть в заявку на матч. Также встречу пропустит нападающий Дарио Бенедетто, отбывающий дисквалификацию.

Матч 26 тура Лиги 1 между «Марселем» и «Нантом» пройдёт 20 февраля в 19:00 по московскому времени. «Марсель» располагается на седьмом месте в таблице французского чемпионата.