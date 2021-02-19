Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Милик и Товен не сыграют за «Марсель» против «Нанта»

19 Февраля 2021, 22:57,

Французский «Марсель» не сможет задействовать в ближайшей игре Лиги 1 против «Нанта» нападающего Аркадиуша Милика и полузащитника Флорьяна Товена, сообщает L'ÉQUIPE.

Польский форвард ещё не восстановился от травмы бедра, полученной в игре с «Лансом» 3 февраля, а француз почувствовал боль в колене, что не позволяет ему попасть в заявку на матч. Также встречу пропустит нападающий Дарио Бенедетто, отбывающий дисквалификацию.

Матч 26 тура Лиги 1 между «Марселем» и «Нантом» пройдёт 20 февраля в 19:00 по московскому времени. «Марсель» располагается на седьмом месте в таблице французского чемпионата. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Марсель, Нант, Лига 1
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