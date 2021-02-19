Сампаоли возглавит «Марсель»

«Марсель» определился с новым главным тренером.

Как сообщил журналист Андерсиньо Маркес в «Твиттере», французский клуб возглавит главный тренер «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли. Известный аргентинский специалист подпишет с «Марселем» контракт сроком на два года после окончания чемпионата Бразилии. Отметим, что Сампаоли не имеет опыта работы в европейских клубах.

После двадцати четырёх туров «Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» уже на восемнадцать зачетных баллов.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Марселя» был уволен Андре Виллаш-Боаш.