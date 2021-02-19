Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Кабай завершил карьеру

19 Февраля 2021, 21:27,

Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний раз он сыграл в официальном матче почти год назад - 5 марта 2020 года провёл 39 минут за «Сент-Этьен» в матче Кубка Франции против «Ренна».

Йоан провёл 190 матчей в Лиге 1 за «Сент-Этьен», «Лилль» и «ПСЖ», забил 28 гола и отдал 23 голевые передачи. Вторым чемпионатом, в котором он провёл длительное время, является английская Премьер-лига, где он выступал за «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Он провёл за эти клубы 175 матчей, в которых отметился 26 мячами и 21 ассистом. 

За сборную Франции Кабай отыграл 48 матчей и забил 4 мяча. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Апл, Йоан Кабай, Лига 1
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