Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«ПСЖ» не продаст Мбаппе дешевле, чем за 200 млн евро

17 Февраля 2021, 19:45,

«ПСЖ» рассчитывает сохранить в своих рядах форварда Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до средины 2022 года. Если же игрок примет решение уходить будущим летом, парижане продадут его как минимум за 200 миллионов евро, пишет на своих страницах Le Parisien.

С момента перехода в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года Килиан Мбаппе провёл во всех соревнованиях 153 матча. В них нападающий забил сто одиннадцать голов и отдал пятьдесят девять результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатидвухлетнего Мбаппе в 180 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола