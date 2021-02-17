​«ПСЖ» не продаст Мбаппе дешевле, чем за 200 млн евро

«ПСЖ» рассчитывает сохранить в своих рядах форварда Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до средины 2022 года. Если же игрок примет решение уходить будущим летом, парижане продадут его как минимум за 200 миллионов евро, пишет на своих страницах Le Parisien.

С момента перехода в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года Килиан Мбаппе провёл во всех соревнованиях 153 матча. В них нападающий забил сто одиннадцать голов и отдал пятьдесят девять результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатидвухлетнего Мбаппе в 180 миллионов евро.