Сарри отказался тренировать «Марсель»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри не захотел переезжать в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «Марсель». Провансальцы рассматривали итальянского специалиста в качестве замены Андре Виллаша-Боаша, покинувшего команду.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы французского клуба сделали предложение Сарри, однако тренер отказался от сотрудничества.

Среди претендентов на Маурицио также фигурируют «Наполи» и «Рома».

Напомним, что 62-летний тренер возглавлял «Ювентус» с июня 2019-го по август 2020-го года. Он был уволен после вылета команды от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.