Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сарри отказался тренировать «Марсель»

16 Февраля 2021, 11:24,

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри не захотел переезжать в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «Марсель». Провансальцы рассматривали итальянского специалиста в качестве замены Андре Виллаша-Боаша, покинувшего команду.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы французского клуба сделали предложение Сарри, однако тренер отказался от сотрудничества.

Среди претендентов на Маурицио также фигурируют «Наполи» и «Рома».

Напомним, что 62-летний тренер возглавлял «Ювентус» с июня 2019-го по август 2020-го года. Он был уволен после вылета команды от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Маурицио Сарри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола