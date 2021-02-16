Мбаппе определился со своим будущим в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим будущим в клубе. Согласно информации Sport.es, 22-летний футболист намерен провести во французском гранде остаток своего контракта. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что руководство парижского клуба может пожертвовать Мбаппе ради подписания аргентинца Лионеля Месси, у которого истекает срок действия соглашения с каталонской «Барселоной».

Килиан выступает в составе «ПСЖ» с 2017-го года. В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел 21 поединок, отметившись 16 голами (четыре - с пенальти) и шестью результативными передачами.