«Бордо» не смог забить «Марселю» в формате 11 на 9

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15 Февраля 2021, 01:00,
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В 25-м туре Лиги 1 играли «Бордо» и «Марсель». Супермоменты были у Хвана Ый-Чжо и Валера Жермена, но реализовать их не удалось. Большое влияние на ход игры оказали два удаления у гостей за грубую игру в начале второго тайма. Вот только жирондинцы не использовали этот шанс. Из полутора десятков ударов в створ пришелся только один. Ничья 0:0 - итог матча середняков.
Протокол игры
Костиль Бенуа • Кватенг Энок 84' ( Калу Сэмьюэл ( 84') • Байсс Пол • Косельни Лоран • Бенито Лорис • Сери Жан-Мишель 64' ( Де Превиль Николя ( 64') • Адли Ясин • 65'Башич Тома 38' ( Зеркан Мехди ( 38') • Бен Арфа Хатем • Хван Ый-Чжо • Уден Реми 84' ( Лакукс Том ( 84')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Траоре Амаду • Мешер Андре • Бриан Джимми • Пундже Максим
Манданда Стив • Лирола Поль • Камара Бубакар • Балерди Леонардо • 55'Нагатомо Юто • Ронжье Валентин • 45'Гуйе Пап • Кюизанс Микаэль 63' ( Нтчам Оливье ( 63') • Товен Флорьян 60' ( Перрен Люка ( 60') • Бенедетто Дарио • 59'Жермен Валер
Запасные: Амави Жордан • Ванни Фабио • Суаре Шейк • Пеле Йоанн • Энрике Луис III • Хауи Саиф-Эдин
14 февраля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Марсель, Бордо