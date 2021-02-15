«Бордо» не смог забить «Марселю» в формате 11 на 9

В 25-м туре Лиги 1 играли «Бордо» и «Марсель». Супермоменты были у Хвана Ый-Чжо и Валера Жермена, но реализовать их не удалось. Большое влияние на ход игры оказали два удаления у гостей за грубую игру в начале второго тайма. Вот только жирондинцы не использовали этот шанс. Из полутора десятков ударов в створ пришелся только один. Ничья 0:0 - итог матча середняков.