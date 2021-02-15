Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Бордо» не смог забить «Марселю» в формате 11 на 9

15 Февраля 2021, 01:00,

В 25-м туре Лиги 1 играли «Бордо» и «Марсель». Супермоменты были у Хвана Ый-Чжо и Валера Жермена, но реализовать их не удалось. Большое влияние на ход игры оказали два удаления у гостей за грубую игру в начале второго тайма. Вот только жирондинцы не использовали этот шанс. Из полутора десятков ударов в створ пришелся только один. Ничья 0:0 - итог матча середняков.

Протокол игры  
Бордо 0:0 Марсель
Костиль Бенуа Кватенг Энок   84' (Калу Сэмьюэл (   84') Байсс Пол Косельни Лоран Бенито Лорис Сери Жан-Мишель   64' (Де Превиль Николя (   64') Адли Ясин   65' Башич Тома   38' (Зеркан Мехди (   38') Бен Арфа Хатем Хван Ый-Чжо Уден Реми   84' (Лакукс Том (   84')
Запасные: Пуссен Гаэтан Траоре Амаду Мешер Андре Бриан Джимми Пундже Максим
Манданда Стив Лирола Поль Камара Бубакар Балерди Леонардо   55' Нагатомо Юто Ронжье Валентин   45' Гуйе Пап Кюизанс Микаэль   63' (Нтчам Оливье (   63') Товен Флорьян   60' (Перрен Люка (   60') Бенедетто Дарио   59' Жермен Валер
Запасные: Амави Жордан Ванни Фабио Суаре Шейк Пеле Йоанн Энрике Луис III Хауи Саиф-Эдин
14 февраля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марсель, Бордо
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