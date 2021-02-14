Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Ренн» и «Мец» потерпели домашние поражения в матчах с аутсайдерами

14 Февраля 2021, 19:35,

Завершились четыре матча двадцать пятого тура чемпионата Франции.

«Анже» на своём поле принимал «Нант». Уже к седьмой минуте гости вели с разницей в два мяча, по голу на свой счёт записали Симон и Луза. На 33-й минуте Мангани реализовал пенальти, сократив отставание. Несмотря на подавляющее преимущество хозяев, точку в матче поставил Бамба, принёсший «Нанту» победу со счётом 3:1.

Протокол игры  
Анже 1:3 Нант
    4' Саймон Мозес (0:1)
    7' Луза Имран (0:2)
(1:2) Мангани Томас 33'    
    86' Бамба Кадер (1:3)
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромен Думбия Сулейман Кулибали Лассана   77'   90' (Чо Мохамед-Али (   90') Мангани Томас Капелле Пьеррик   46' (Кабо Джимми (   46' Тиуб Сада   68') Фюльжини Анжело Буфаль Софьян   79' (Лаж Матиас (   79') Дьони Луа   60'   90' (Бобишон Антонен (   90')
Запасные: Павлович Матео Бамба Абдулайе Эль-Мелали Фарид Бютель Людовик
Лафон Альбан   33' Коршья Себастьен Кастеллетто Жан-Шарль Жиротто Андрей Траоре Шарль Блас Людовик   83'   87' (Коко Маркус (   87') Туре Абдулайе   45' (Менди Батиста (   45') Чиривелла Педро Луза Имран   87' (Паллуа Николя (   87') Саймон Мозес   60' (Бамба Кадер (   60') Коло-Муани Рандаль   90'
Запасные: Базила Тома Лимбомбе Антони Ндилю Бридж Петрич Денис Эмон Рено Аппиа Деннис
14 февраля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

В матче двух аутсайдеров чемпионата Франции встречались «Дижон» и «Ним». Первый тайм прошёл под диктовку «Дижона», но голов забито не было. Счёт был открыт лишь на 76-й минуте, точным ударом отметился Рипар. А на 87-й минуте Элиассон укрепил преимущество «Нима», принеся своей команде победу со счётом 2:0.

Протокол игры  
Дижон 0:2 Ним
    76' Рипар Рено (0:1)
    87' Элиассон Никлас (0:2)
Расьоппи Антони Боэ Саша Манга Экеле Кулибали Сену Музинга Нгонда   85' (Чала Анибаль (   85') Ндонг Ибраим   90' Лаутоа Веслей   61' Бальде Мама Целина Берсант   77' (Саммаритано Фредерик (   77'   79'   90') Шуиар Мунир   49'   77' (Конате Мусса (   77') Камара Абубакар   62' (Эбимбе Эрик (   62')
Запасные: Шейх Пап Мари Жордан Альягбе Сатурнин Панзо Джонатан Добре Михай
Рейне Батист Алакуш Софьян Бриансон Антони Мигель Флориан   45' (Гессум Кельян (   45') Мелинг Биргер Кубас Андрес Бенрау Яссин   88' (Фомба Ламин (   88') До Лука Рипар Рено Ферхат Зинедин   42' Коне Мусса II   74' (Элиассон Никлас (   74')
Запасные: Ариби Карим Дулевич Харис Уэда Наомиси Бюрнер Патрик Назих Амджад Ахлинви Маттео
14 февраля. Стадион "Стад Гастон Жерар".

«Мец», продолжающий борьбу за еврокубки, встречался с одним из аутсайдеров чемпионата – «Страсбургом». Уже на семнадцатой минуте Делэн вывел хозяев вперед, но ещё до конца первого тайма счёт сравнял Томассон. Во второй половине встречи обе команды играли на победу, но удача улыбнулась «Страсбургу», на 84-й минуте три очка своей команде принёс всё тот же Томассон. Таким образом, «Мец» упустил возможность подняться на пятое место и остался на седьмой строчке в турнирной таблице.

Протокол игры  
Метц 1:2 Страсбург
(1:0) Делен Тома 17'    
    33' Томассон Адриен (1:1)
    84' Томассон Адриен (1:2)
Укидья Александр Бронн Дилан Куяте Кики   44' Бойе Джон Сентонз Фабьен Маига Хабиб Сарр Пап   37' (Тшимбембе Варрен (   37') Делен Тома   26' Булая Фарид Вагнер да Силва Яд Папа Ндиага   63' (Лейя-Исека Аарон (   63')
Запасные: Кайяр Марк-Орель Юдоль Матьё Эмброуз Тьерри Ангбан Викторьен Мазиз Юссеф Гуйе Ламин Фофана Мамаду
Кавасима Эйдзи Гильберт Фредерик Митрович Стефан Джику Александр Льенар Димитри   81' (Беллегард Жан-Рикнер (   81') Сиссоко Ибраима   42' Аолу Жан-Эде Каси Антони Томассон Адриен Ажорк Людовик Диалло Хабиб
Запасные: Коне Ламин Саади Идрисс Камара Бингуру Уорис Маджид Кароль Лионель Сиби Маам Сеная Марвин Шахири Мехди
14 февраля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

Идущий пятым «Ренн» принимал на своем поле «Сент-Этьен». Хозяева доминировали на поле в первом тайме, но на 27-й минуте пропустили, гол на своё счет записал Буанга. Ситуация на поле не изменилась и во второй половине, но в футболе не всё бывает логично. На 71-й минуте Норден отправил мяч в сетку «Ренна» и принёс победу своей команде со счётом 2:0.

Протокол игры  
Ренн 0:2 Сент-Этьен
    27' Буанга Денис (0:1)
    71' Норден Арно (0:2)
Гомис Альфред Траоре Амари   77' Да Сильва Дамьен   48' Агер Наиф   63' Трюффер Адриен   78' (Мауасса Фет (   78') Камавинга Эдуардо   58' (Гбоо Янн (   58') Мартин Йонас   58' (Эну Адриен (   58') Буриго Бенжамен Докю Жереми   37' Терье Мартен   58' (Н'Зонзи Стивен (   58') Гирасси Серу   57'
Запасные: Силики Джеймс Ньямси Жерзино Далберт Эстеван Соппи Брэндон Сален Ромен
Мулен Жесси Дебюши Матьё   33' Мукуди Ароль Сиссе Папе Абу Трауко Мигель Камара Махди Гурна-Дуат Лукас Неу Иван   69' (Юссуф Зейду (   69') Аушиш Адиль   57' (Норден Арно (   57') Хазри Вахби   68' (Аби Шарль (   68'   80') Буанга Денис   90' (Муэффек Аймен (   90')
Запасные: Ривера Максанс Колодзейчак Тимоти Соу Сайду Монне-Паке Кевин Баич Стефан
14 февраля. Стадион "Роазон Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сент-Этьен, Ренн, Нант, Дижон, Анже, Страсбург, Ним, Мец
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