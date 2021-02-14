«Ренн» и «Мец» потерпели домашние поражения в матчах с аутсайдерами

Завершились четыре матча двадцать пятого тура чемпионата Франции.

«Анже» на своём поле принимал «Нант». Уже к седьмой минуте гости вели с разницей в два мяча, по голу на свой счёт записали Симон и Луза. На 33-й минуте Мангани реализовал пенальти, сократив отставание. Несмотря на подавляющее преимущество хозяев, точку в матче поставил Бамба, принёсший «Нанту» победу со счётом 3:1.

В матче двух аутсайдеров чемпионата Франции встречались «Дижон» и «Ним». Первый тайм прошёл под диктовку «Дижона», но голов забито не было. Счёт был открыт лишь на 76-й минуте, точным ударом отметился Рипар. А на 87-й минуте Элиассон укрепил преимущество «Нима», принеся своей команде победу со счётом 2:0.

«Мец», продолжающий борьбу за еврокубки, встречался с одним из аутсайдеров чемпионата – «Страсбургом». Уже на семнадцатой минуте Делэн вывел хозяев вперед, но ещё до конца первого тайма счёт сравнял Томассон. Во второй половине встречи обе команды играли на победу, но удача улыбнулась «Страсбургу», на 84-й минуте три очка своей команде принёс всё тот же Томассон. Таким образом, «Мец» упустил возможность подняться на пятое место и остался на седьмой строчке в турнирной таблице.

Идущий пятым «Ренн» принимал на своем поле «Сент-Этьен». Хозяева доминировали на поле в первом тайме, но на 27-й минуте пропустили, гол на своё счет записал Буанга. Ситуация на поле не изменилась и во второй половине, но в футболе не всё бывает логично. На 71-й минуте Норден отправил мяч в сетку «Ренна» и принёс победу своей команде со счётом 2:0.