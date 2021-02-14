«Лорьян» прервал победную серию «Монако»

В двадцать пятом туре чемпионата Франции «Монако» на своём поле принимал «Лорьян».

На восьмой минуте встречи гости открыли счёт, точным ударом с пенальти отметился Моффи. В самом начале второго тайма равенство восстановил Бен-Йеддер, реализовавший одиннадцатиметровый удар. На 61-минуте Моффи оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Сидибе. И лишь в компенсированное время счёт сравнял Бен-Йеддер, принеся очко своей команде.

Таким образом, прервалась победная серия «Монако», который сегодня играл без Головина. Подопечные Нико Ковача расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лорьян» занимает лишь семнадцатое место.