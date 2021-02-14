Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лорьян» прервал победную серию «Монако»

14 Февраля 2021, 17:24,

В двадцать пятом туре чемпионата Франции «Монако» на своём поле принимал «Лорьян».

На восьмой минуте встречи гости открыли счёт, точным ударом с пенальти отметился Моффи. В самом начале второго тайма равенство восстановил Бен-Йеддер, реализовавший одиннадцатиметровый удар. На 61-минуте Моффи оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Сидибе. И лишь в компенсированное время счёт сравнял Бен-Йеддер, принеся очко своей команде.

Таким образом, прервалась победная серия «Монако», который сегодня играл без Головина. Подопечные Нико Ковача расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лорьян» занимает лишь семнадцатое место.

 
Монако 2:2 Лорьян
    7' Моффи Теремас (0:1)
(1:1) Бен-Йеддер Виссам 48'    
    62' Моффи Теремас (1:2)
(2:2) Бен-Йеддер Виссам 90'    
Лекомт Бенжамен   6' Сидибе Джибриль   67' (Балло-Туре Фоде (   67') Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   80' (Пеллегри Пьетро (   80') Дьятта Крепен   46' (Йоветич Стеван (   46') Фофана Юссуф Чуамени Орельен   45'   58' (Фабрегас Сеск (   58') Диоп Софьян   39'   67' (Агилар Рубен (   67') Фолланд Кевин Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Дисаси Аксель Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен
Дрейер Маттье   88' Мендес Убулан   35'   84' (Амель Пьер-Ив (   84') Гравильон Эндрю Лапорт Жульен Морель Жереми Эрго Жером Ле Фе Энцо   78' (Делаплас Жонатан (   78') Монкондю Томас   71' (Чалоба Трево (   71'   90') Абергель Лоран   71' (Лемуан Фабьен (   71') Висса Йоан   78' (Буасгар Кентен (   78') Моффи Теремас
Запасные: Грбич Адриан Loris Mouyokolo Бартуш Тедди Лорьенте Арман
14 февраля. Стадион "Луи II".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Лорьян
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