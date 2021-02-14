«Лорьян» прервал победную серию «Монако»

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14 Февраля 2021, 17:24,
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В двадцать пятом туре чемпионата Франции «Монако» на своём поле принимал «Лорьян».
На восьмой минуте встречи гости открыли счёт, точным ударом с пенальти отметился Моффи. В самом начале второго тайма равенство восстановил Бен-Йеддер, реализовавший одиннадцатиметровый удар. На 61-минуте Моффи оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Сидибе. И лишь в компенсированное время счёт сравнял Бен-Йеддер, принеся очко своей команде.
Таким образом, прервалась победная серия «Монако», который сегодня играл без Головина. Подопечные Нико Ковача расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лорьян» занимает лишь семнадцатое место.
|7' Моффи Теремас (0:1)
|(1:1) Бен-Йеддер Виссам 48'
|62' Моффи Теремас (1:2)
|(2:2) Бен-Йеддер Виссам 90'
Лекомт Бенжамен • 6'Сидибе Джибриль 67' ( Балло-Туре Фоде ( 67') • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике 80' ( Пеллегри Пьетро ( 80') • Дьятта Крепен 46' ( Йоветич Стеван ( 46') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен 45' 58' ( Фабрегас Сеск ( 58') • Диоп Софьян 39' 67' ( Агилар Рубен ( 67') • Фолланд Кевин • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Дисаси Аксель • Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен
Дрейер Маттье • 88'Мендес Убулан 35' 84' ( Амель Пьер-Ив ( 84') • Гравильон Эндрю • Лапорт Жульен • Морель Жереми • Эрго Жером • Ле Фе Энцо 78' ( Делаплас Жонатан ( 78') • Монкондю Томас 71' ( Чалоба Трево ( 71' ) • 90'Абергель Лоран 71' ( Лемуан Фабьен ( 71') • Висса Йоан 78' ( Буасгар Кентен ( 78') • Моффи Теремас
Запасные: Грбич Адриан • Loris Mouyokolo • Бартуш Тедди • Лорьенте Арман
14 февраля. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Лорьян