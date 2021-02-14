Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Головин получил повреждение и пропускает воскресный матч

14 Февраля 2021, 14:34,

Российский полузащитник Александр Головин оказался вне заявки «Монако» на матч чемпионата Франции против «Лорьяна», который стартует в три часа дня по московскому времени. По данным RMC Sport, причина отсутствия Головина заключается в том, что футболист почувствовал дискомфорт в бедре.

Напомним, на прошлых выходных Головин выдал шикарное выступление в гостевом поединке Лиги 1 против «Нима». «Монако» выиграл со счётом 4:3, а россиянин отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей на партнёра.

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола