​Головин получил повреждение и пропускает воскресный матч

Российский полузащитник Александр Головин оказался вне заявки «Монако» на матч чемпионата Франции против «Лорьяна», который стартует в три часа дня по московскому времени. По данным RMC Sport, причина отсутствия Головина заключается в том, что футболист почувствовал дискомфорт в бедре.

Напомним, на прошлых выходных Головин выдал шикарное выступление в гостевом поединке Лиги 1 против «Нима». «Монако» выиграл со счётом 4:3, а россиянин отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей на партнёра.

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Франции.