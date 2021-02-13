«ПСЖ» - новый лидер, обыграв в непростом матче «Ниццу»

|
13 Февраля 2021, 20:56,
|
|
Чемпион Франции «ПСЖ» открыл 25-й тур Лиги 1 домашним матчем против «Ниццы». На удивление по моментам у фаворита не было большого перевеса. В середине первого тайма Мауро Икарди замкнул прострел в штангу, а Юлиан Дракслер был самым расторопным на добивании. Только начался второй тайм, как Рони Лопеш после ошибки противника вколотил мяч под перекладину. В оставшееся время у обеих сторон были отличные моменты, гости даже проверили на прочность каркас ворот, но голевой стала атака столичной команды. Снова удачный навес на Икарди, который на этот раз идеально отыграл на голову Мойзе Кина. Победа 2:1 позволила «ПСЖ» догнать «Лилль» и занять первое место.
Протокол игры
|(1:0) Дракслер Юлиан 22'
|50' Лопеш Рони (1:1)
|(2:1) Кин Мойзе 76'
Навас Кейлор • Керер Тило • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Кюрзава Левен 77' ( Баккер Митчел ( 77') • Гуэйе Идрисса • Паредес Леандро 83' ( Данилу Перейра ( 83') • Кин Мойзе 83' ( Эррера Андер ( 83' ) • 89'Дракслер Юлиан 77' ( Сарабия Пабло ( 77') • Мбаппе Килиан • 87'Икарди Мауро
Запасные: Рико Серхио • Мишю Эдуар • Симонс Хави • Диалло Абду • Флоренци Алессандро
Бенитес Вальтер • Пельмар Анди • Тодибо Жан-Клер • Салиба Вильям • Камара Ассан • Будауи Хишем • Лопеш Рони • Клод-Морис Алексис • Лис-Мелу Пьерр • Гуйри Амин • Маолида Мизиан
Запасные: Ндой Дан • Селлуки Малик • Кардинал Йоан • Бамбу Робсон • Данилюк Флавиус • Шнайдерлин Морган • Тюрам Кефрен • Труйе Алексис • Нсоки Стенли
13 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Ницца