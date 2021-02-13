«ПСЖ» - новый лидер, обыграв в непростом матче «Ниццу»

Чемпион Франции «ПСЖ» открыл 25-й тур Лиги 1 домашним матчем против «Ниццы». На удивление по моментам у фаворита не было большого перевеса. В середине первого тайма Мауро Икарди замкнул прострел в штангу, а Юлиан Дракслер был самым расторопным на добивании. Только начался второй тайм, как Рони Лопеш после ошибки противника вколотил мяч под перекладину. В оставшееся время у обеих сторон были отличные моменты, гости даже проверили на прочность каркас ворот, но голевой стала атака столичной команды. Снова удачный навес на Икарди, который на этот раз идеально отыграл на голову Мойзе Кина. Победа 2:1 позволила «ПСЖ» догнать «Лилль» и занять первое место.