«ПСЖ» сыграет против «Ниццы» в новой форме

«ПСЖ» выйдет на поединок 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» в новом комплекте игровой формы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Экипировка, разработанная совместно с легендой баскетбола Майклом Джорданом, будет впервые использована в предстоящем противостоянии.

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» состоится в субботу, 13-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, а «Ницца» располагается на 13-й строчке.