Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино готов отпустить Неймара в Бразилию на время восстановления от травмы. Как известно, в среду форвард получил повреждение приводящей мышцы. Клуб сообщил, что Неймар будет отсутствовать около четырёх недель.

«Я не знаю, попросит ли Неймар отпустить его в Бразилию на время процесса восстановления. Это будет зависеть от медицинских показателей. Уступки игрокам, при которых они бы меняли обстановку, необходимы. Это позволяет им быстрее восстановиться.

Всегда есть надежда, что восстановление пойдёт лучше. Я надеюсь, что Неймар сыграет в ответном матче [с «Барселоной» 10 марта]. У него серьёзная мотивация», - цитирует Почеттино ESPN.