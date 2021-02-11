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​«ПСЖ»: Неймар пропустит месяц

11 Февраля 2021, 19:18,

На официальном сайте «ПСЖ» появилась информация о травме Неймара, которую форвард получил в кубковой игре против «Кана». Бразилец повредил левую приводящую мышцу. Ожидается, что он пропустит около четырёх недель.

Таким образом, Неймар точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» шестнадцатого февраля. Под вопросом находится и участие форварда в ответном поединке, который состоится десятого марта.

Стоит сказать, что в атаке «ПСЖ» в первой игре против «Барселоны» также не окажется травмированного Анхеля ди Марии. Об этом ранее говорил Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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