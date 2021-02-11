«Нант» представил нового главного тренера

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11 Февраля 2021, 13:44,
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57-летний специалист Антуан Комбуаре, ранее поработавший в столичном «ПСЖ», назначен главным тренером «Нанта». Об этом рапортует пресс-служба французского клуба.
У руля команды Комбуаре сменил Раймона Доменека, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Тренер проработал с командой всего полтора месяца.
По итогам 24 туров чемпионата Франции «Нант» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 набранных баллов.
Следующим соперником команды станет «Анже». Встреча состоится в воскресенье, 14-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нант, Антуан Комбуаре