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«Нант» представил нового главного тренера

11 Февраля 2021, 13:44,

57-летний специалист Антуан Комбуаре, ранее поработавший в столичном «ПСЖ», назначен главным тренером «Нанта». Об этом рапортует пресс-служба французского клуба.

У руля команды Комбуаре сменил Раймона Доменека, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Тренер проработал с командой всего полтора месяца.

По итогам 24 туров чемпионата Франции «Нант» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 набранных баллов.

Следующим соперником команды станет «Анже». Встреча состоится в воскресенье, 14-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нант, Антуан Комбуаре
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