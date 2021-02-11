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«Нант» объявил об отставке Доменека

11 Февраля 2021, 08:10,

Раймон Доменек покинул пост главного тренера «Нанта», об этом рапортует пресс-служба французского клуба.

69-летний специалист проработал на посту рулевого команды всего полтора месяца. Доменек был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов «Нанта» в нынешнем сезоне.

Освободившееся место займет Антуан Комбуаре, ранее поработавший в «Валансьене», «Лансе», «Генгаме» и других французских коллективах.

По итогам 24 туров чемпионата Франции «Нант», набрав 19 баллов, занимает 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против «Анже» 14-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Нант, Раймон Доменек
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