«Нант» объявил об отставке Доменека

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11 Февраля 2021, 08:10,
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Раймон Доменек покинул пост главного тренера «Нанта», об этом рапортует пресс-служба французского клуба.
69-летний специалист проработал на посту рулевого команды всего полтора месяца. Доменек был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов «Нанта» в нынешнем сезоне.
Освободившееся место займет Антуан Комбуаре, ранее поработавший в «Валансьене», «Лансе», «Генгаме» и других французских коллективах.
По итогам 24 туров чемпионата Франции «Нант», набрав 19 баллов, занимает 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против «Анже» 14-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нант, Раймон Доменек