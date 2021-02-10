​Доменека уволят из «Нанта» - он провёл с командой семь матчей

В ближайшее время Раймон Доменек оставит должность главного тренера «Нанта». Об этом на своей странице в Twitter сообщает французский журналист Максим Бушо.

По данным источника, в течение всей прошлой недели руководители «канареек» искали нового тренера. В списке потенциальных кандидатов фигурировал экс-наставник «ПСЖ» Антуан Камбуаре.

Отметим, что Раймон Доменек стал главным тренером «Нанта» только в конце декабря. 69-летний специалист успел провести у руля команды лишь семь матчей. В них команда ни разу не победила (четыре ничьи, три поражения).

«Нант» занимает восемнадцатое место в таблице Лиги 1.