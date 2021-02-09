Клубы из Франции просят финансовой помощи у правительства

Профессиональная футбольная лига Франции от лица некоторых клубов, находящихся на грани банкротства, обратилась к правительству с целью получения в дальнейшем финансовой помощи, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, речь идёт о просьбе встречи с министерством экономики, в результате которой может быть составлен план по выходу из данной ситуации.

Многие проблемы во французском футболе начались после того, как руководство Лиги решило не доигрывать сезон 2019/2020 из-за мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии, несмотря на то, что остальные лиги из топ-5 продолжили розыгрыш своих чемпионатов.