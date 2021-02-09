Рен-Аделаид успешно прооперирован после разрыва крестообразных связок колена

Полузащитник французской «Ниццы» Жефф Рен-Аделаид успешно прооперирован после разрыва крестообразной связки левого колена в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако».

Футболист опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщение, в котором рассказал о том, что операция прошла успешно, а также выразил благодарность всем, кто поддерживал его в этот непростой период.

В текущем сезоне Рен-Аделаид провёл за «Ниццу» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевых передачи. Он находится в аренде, права на игрока принадлежат «Лиону». В декабре 2019 года Жефф Рен-Аделаид уже получал разрыв крестообразных связок.